Milieuclub wil baanonderhoud Schiphol stilleggen om stikstofvergunning

Beeld ter illustratie Ⓒ DIJKSTRA BV

SCHIPHOL - Het onderhoud aan de start- en landingsbanen van Schiphol moet worden stilgelegd, zegt milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB). De organisatie heeft een handhavingsverzoek ingediend bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De belangrijkste reden is dat het onderhoud zorgt voor een verandering in de stikstofuitstoot.