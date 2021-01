Kind (12) komt om het leven door een in een antiekwinkel gekochte granaat

Volgens CNN werd het type granaat dat ontploft is gebruikt in de Tweede Wereldoorlog.

Het kind, onbekend is of het om een jongetje of een meisje gaat, kwam op 23 december om het leven. Zowel de verkoper als de koper hadden in dit geval geen idee dat de granaat nog werkte.

De munitie werd in juni 2020 gekocht. Mensen die rond die tijd ook een granaat hebben gekocht in de antiekwinkel van Shallotte, wordt verzocht zich te melden.

Het is niet de eerste keer dat er een nog werkende granaat wordt aangetroffen in een winkel. In december 2019 werd er in een gedoneerde kast in het Amerikaanse Durham een nog werkende granaat gevonden. De vrijwilliger die het voorwerp vond belde de politie. Niemand raakte gewond.