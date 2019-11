Sinterklaas en Ozosnel moeten kou en vorst trotseren

Dit weekend is het overwegend droog. Komende avond en nacht wordt het koud, in grote delen van het land liggen de minima onder het vriespunt. Lokaal kan het -4 graden worden. In het noorden, midden en oosten wordt mist verwacht. Zo meldt Weeronline.

Zondag is het grijs, koud en mistig. Op veel plaatsen zal de mist verdwijnen, maar het noordoosten houdt mogelijk de hele dag last van mist en dan komt de temperatuur maar iets boven het vriespunt uit. Op andere plaatsen wordt het tussen de 3 en 6 graden. Dat is kouder dan normaal voor het begin van december.

Wassende maan

Of de maan door de bomen zal schijnen is dus maar de vraag. Op plaatsen waar het helder is kunnen we genieten van een zogenaamde wassende maan. De maan is voor meer dan de helft zichtbaar, maar door een grotere afstand tot de aarde is de maan wel wat kleiner.