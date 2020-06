Haagse basisschool dicht vanwege mogelijke uitbraak coronavirus

Het gaat om een school met ruim 500 leerlingen in de Haagse Schilderswijk. Op de school zijn momenteel twee leraren besmet met het coronavirus. In een van de klassen van deze leraren zaten zeven kinderen met maag en darmklachten. Deze kinderen worden momenteel getest of ze het virus hebben. „Tot we de testresultaten hebben, schakelen we weer terug op afstandsonderwijs”, zegt Van Beek, die hiermee de veiligheid van het personeel wil garanderen. De ouders en leerlingen zijn vandaag ingelicht.

Het schoolbestuur De Haagse Scholen bestaat uit 44 reguliere scholen voor basisonderwijs, vijf scholen voor speciaal onderwijs en drie SBO-scholen, allemaal in en rondom Den Haag.