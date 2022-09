Man 17 dagen na aardbeving gered uit wildernis: ’Verloor zijn bril’

Op 5 september kreeg het gebied te maken met een verwoestende aardbeving met een kracht van 6,6 op de schaal van Richter. Er kwamen 93 mensen om het leven.

Inwoner Gan Yu, die werkzaam is in een waterkrachtcentrale, besloot om niet te vluchten. Hij ontfermde zich over de gewonden en probeerde water te laten verdwijnen om het dorp te beschermen. Echter werden de omstandigheden steeds slechter.

Volgens een Chinese lokale radiozender verloor hij zijn bril door de beving en raakte daardoor na een tocht van ruim twintig kilometer de weg kwijt. Hij was nog wel samen met een collega. Die ging hulp zoeken en Yu bleef achter in de bergen.

Wonder

De collega wist de aandacht van hulpverleners te trekken dankzij een vuur. Op 8 september werd hij gevonden. Van Yu was echter geen spoor te bekennen. „Maar er is een wonder gebeurd!”, aldus reddingswerkers tegenover ABC News. Een Chinese landbouwer heeft Yu woensdag levend gevonden onder een boom.

Hij is overgevlogen naar het ziekenhuis. Volgens een arts gaat het naar omstandigheden goed. Hij heeft meerdere gebroken ribben maar zijn organen functioneren nog goed.