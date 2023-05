OM eist levenslange celstraffen voor twee liquidaties en doodschieten stagiair buurthuis Amsterdam

Kopieer naar clipboard

Randall D. met zijn advocaat Alexander Admiraal. Ⓒ Petra Urban

Amsterdam - In de strafzaak over de vergismoord op de 17-jarige stagiair Mohamed Bouchikhi in een buurthuis in Amsterdam heeft het Openbaar Ministerie dinsdag levenslange celstraffen geëist tegen de verdachten Randall D. (41) en Emylio G. (30). Hun strafzaak gaat ook over twee liquidaties in 2015 in Amsterdam-Zuidoost en Zaandam. Gruwelijke en schokkende feiten, aldus de officier van justitie in de rechtbank in Amsterdam.