Siegmar Flaneur, Lucas Boom en Mohamed Bouchikhi kansloos bij laffe schietpartijen

In het 10 uur durende requisitoir kwamen de gewetenloze schietpartijen langs, die respectievelijk Siegmar Flaneur (februari 2015) in Zuidoost, Lucas Boom (juni 2015) in Zaandam en Mohamed Bouchikhi in het buurthuis in Wittenburg (februari 2018) het leven kostten. Het duo zou samen de moorden op Flaneur en Bouchikhi hebben gepleegd. Randall D. zou met drie andere mannen de liquidatie van Boom op zijn geweten hebben.

Beide mannen hebben vorige week, toen de feiten rond de moorden werden besproken, hun kaken stijf op elkaar gehouden. Zij beroepen zich al jaren op hun zwijgrecht. Het waarom blijft daarom in het midden van de meedogenloze moorden en moet van onder andere drie anonieme getuigen komen. De verdediging van de verdachten is het daar niet mee eens, zo bleek vorige week al. De rechtbank zal later bepalen of de getuigen op rechtmatige manier zijn aangebracht. Tot die tijd wenste de rechters de drie moorden wel al te behandelen. Sommige nabestaanden, zoals die van Flaneur, wachten al acht jaar op duidelijkheid.

Geen braverik

Flaneur was geen braverik. Hij liep altijd met een vuurwapen op zak. Maar hij beschouwde Emylio G. als vriend en ging ontspannen, zonder zijn ’baby’, naar een ontmoeting met hem en Randall D. toe. Vermoedelijk was er een meningsverschil. Via tapgesprekken uit de omgeving van de verdachten kwam de politie erachter dat een ’slangenactie’ van Emylio G. Flaneur fataal werd. De 24-jarige werd in zijn rug geschoten en had geen schijn van kans.

Lucas Boom was een paar maanden later ook kansloos. Op beelden in de rechtbank was te zien hoe hij in zijn Golf wilde stappen en ineens werd beschoten. Hij probeerde weg te rennen, maar met drie mannen met automatische wapens achter hem aan stond zijn dood vast. De meedogenloosheid van de aktie bleek uit de getuigen: tientallen kinderen hadden middagpauze op het schoolplein ernaast. Zij waren getuigen van de moord.

Emylio G. en Randall D. zouden volgens het OM weer samen op pad zijn gegaan in februari 2018 om de Wittenburgse crimineel Gianni L. om te leggen. Zonder enig gevoel of geweten stapten schutters op een druilerige vrijdagavond een vol buurthuis met tieners in. Ze raakten de aanwezige Gianni L., die gewond naar buiten rende. De schutters bleven zoeken naar het doelwit en Emylio G. zou vermoedelijk op Mohamed Bouchikhi hebben geschoten, omdat hij dacht dat het L. was.

„Er zijn geen woorden die kunnen uitdrukken hoe ernstig deze moorden zijn”, aldus de officier van justitie. Omdat beide mannen lange strafbladen hebben, kon het OM niks anders dan levenslang eisen.

Uitspraak 4 augustus.