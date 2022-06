Poetin voor het eerst op buitenlandse reis sinds start oorlog

Poetin ging begin februari op bezoek in Beijing. Later die maand viel hij Oekraïne aan. Het leidde tot een storm van verontwaardiging in Europa en het grootste deel van Noord-Amerika. Daar werden ingrijpende economische sancties tegen Rusland afgekondigd. Maar elders gingen nauwelijks landen over tot sancties tegen Moskou. Alleen Australië, Nieuw-Zeeland en Japan deden dat.

Poetin streeft naar nauwere banden met onder meer China, India, Iran en voormalige Sovjetrepublieken