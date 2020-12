Politie maakt einde aan nachtelijke feesten

In de Benthemstraat in Rotterdam heeft de politie in de nacht van zaterdag op zondag een einde gemaakt een groot feest in een bedrijfspand.

Bij dit feest waren ongeveer honderd mensen aanwezig. Of er aanhoudingen zijn verricht meldt de politie niet.

Vanwege de coronamaatregelen is het niet toegestaan dat mensen samenkomen om te feesten.

Enkele tientallen jongeren hebben van zaterdag op zondagnacht feest gevierd onder het viaduct van de A28 in het centrum van Staphorst. Ⓒ Persbureau Meter

Ook elders in het land hielden mensen zich niet aan die bepaling. In Staphorst verzamelde de lokale jeugd zich onder een viaduct onder de A28 om een nachtelijk feest te vieren.

Rave party

Ook in de bossen van Koningsbosch (Limburg) was het in de nacht van zaterdag op zondag ongewoon druk. Daar verzamelde zich een grote groep mensen om een geheime party te houden. Meerdere discolampen, een geluidsinstallatie, lasers en zwaar vuurwerk werden vooraf in het geheim in de bossen neergezet.

De politie beëindigde het feest in samenwerking met Duitse collega’s, maar verrichtte geen aanhoudingen.