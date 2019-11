Schrijfster klaagt Trump aan wegens laster

Carroll trad eerder dit jaar naar buiten met de beschuldigingen, waar ze in een boek aandacht aan besteedt. Ze zegt dat Trump zich in de jaren negentig aan haar vergreep in een kleedkamer in New York. De president spreekt de beschuldigingen tegen en zegt Carroll niet te kennen. „In de eerste plaats, ze is niet mijn type. In de tweede plaats, het is nooit gebeurd”, stelde hij eerder in een interview.

De schrijfster en columniste is nu naar de rechter gestapt in New York. „Toen ik de moed had mijn mond open te doen over de aanval, belasterde hij mijn karakter, beschuldigde hij me van liegen voor persoonlijk gewin en beledigde zelfs mijn uiterlijk”, zegt Carroll in een verklaring. Het is onduidelijk wat voor compensatie ze precies eist.

Het Witte Huis reageert fel op de rechtszaak. „Het verhaal dat ze gebruikte om haar waardeloze boek te verkopen heeft nooit plaatsgevonden, punt”, zegt woordvoerster Stephanie Grisham in een verklaring.