Wij introduceren u: het nieuwe bowlen

De sport is recent overgewaaid uit de Verenigde Staten. Net als in Veghel bestaan ook in Utrecht en Delft inmiddels bijlwerpbanen, waar mensen ’het nieuwe bowlen’ uitproberen. De bedoeling is de bijl in de roos op een houten bord te gooien.

De perfecte worp voer je uit door recht voor het bord met in het midden de roos te staan. Vervolgens komt het aan op timing, techniek, een beetje kracht, maar bovenal een goed ’mikgevoel’.

Het bord met steeds kleiner wordende cirkels is gemaakt van hout waardoor de bijl er – mits nauwkeurig gegooid – keurig in blijft hangen.

Paul Kleine (28) uit Nieuwegein mocht zich laten kronen tot de eerste Nederlands kampioen. Hij is onder meer eigenaar van een werpbaan en heeft dus een voorsprong, maar schrijft het winnen toe aan ’het goede gevoel met de bijl’. „Het is een beetje onwerkelijk”, zei hij. „Het niveau lag hoog.”

Paul Kleine in extase. Ⓒ Rias Immink