Nieuwe storing treft Gmail

Gmail meldt op Twitter op de hoogte te zijn van het probleem en werkt aan een oplossing. Het zou gaan om een „aanzienlijk deel van de gebruikers.” Voor sommigen zijn de problemen inmiddels al verholpen.

Bij DownDetector zijn veel meldingen over de Gmail-problemen binnengekomen. Ook bij AlleStoringen is de afgelopen uren een piek te zien in het aantal meldingen.

Google kampte maandagmiddag ook met een wereldwijde storing waardoor diverse diensten, waaronder e-mail en Google Drive, het niet deden.