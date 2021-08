Racekoorts giert door Zandvoort: ’Spanning neemt toe’

Sport

Jetze Plat begint met goud perfect aan jacht op paralympische hattrick

Jetze Plat heeft zijn eerste gouden medaille op de Paralympische Spelen bemachtigd. De 30-jarige atleet uit Vrouwenakker was zoals verwacht oppermachtig op de triatlon: zwemmen, wheelen en handbiken. Plat heeft in Tokio als doel om drie gouden medailles in vier dagen tijd te winnen, daar hij ook in ...