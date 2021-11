Aantal coronagevallen blijft snel stijgen, records komen in zicht

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldt elke dinsdag hoeveel mensen in de afgelopen week positief zijn getest. Vorige week meldde het instituut dat het in de zeven dagen ervoor 53.979 positieve tests had geregistreerd.

In de zes dagen erna zijn al meer dan 65.000 besmettingen aan het licht gekomen. De afgelopen vijf dagen waren er telkens meer dan 10.000 nieuwe gevallen. Ter vergelijking: begin oktober, ongeveer een maand geleden, waren er zo’n 10.000 gevallen per week.

Het RIVM meldt dinsdag ook bij hoeveel mensen de coronaklachten zo erg waren dat ze in een ziekenhuis moesten worden opgenomen. Bij de cijfers van vorige week waren er 834 opnames, waarvan 140 op de intensive cares. Dit stijgt nu waarschijnlijk richting de 1000, waarvan zo’n 200 op de ic’s. Het aantal meldingen van sterfgevallen loopt ook snel op, van iets meer dan 100 vorige week naar ruim 150 nu.

Het reproductiegetal is de laatste weken stabiel op 1,2, wat betekent dat het het aantal besmettingen in hetzelfde tempo blijft stijgen. Het landelijke risiconiveau blijft waarschijnlijk op het hoogste niveau, ernstig.

Op dinsdag of in de komende dagen kan een ander record sneuvelen: het hoogste aantal positieve tests in één etmaal. Op 20 december vorig jaar registreerde het RIVM 12.997 nieuwe gevallen.