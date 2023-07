Geen hoop op overlevenden helikoptercrash Australië

„Het verlies van deze vier mannen is net zo belangrijk en betekenisvol als het verlies van iedereen die het uniform van ons land heeft gedragen”, zei Marles.

De helikopter van het type MRH-90 Taipan met de vier inzittenden stortte afgelopen vrijdag in zee in de buurt van Hamilton Island in het noordoosten van Australië. Brokstukken van het toestel werden zaterdag al gevonden, maar de vier inzittenden, allemaal Australische militairen, bleven spoorloos.

Meteen na het incident legde Australië de grote militaire oefening tijdelijk stil. Aan Talisman Sabre, zoals de oefening heet, nemen zo’n 30.000 militairen deel van Australië, de VS en een aantal andere landen.