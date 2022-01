Premium Het beste van De Telegraaf

Gewond na mogelijke aanslag ’Gezochte Nederlander opgepakt in Dominicaanse Republiek’

Door een onze verslaggevers Kopieer naar clipboard

Bij een inval vond de politie onder meer een wapen, patronen en valse id-bewijzen. Ⓒ Politie

LAS TERRANAS - Een man die afgelopen week een vermoedelijke aanslag op zijn leven in de Dominicaanse Republiek ternauwernood overleefde, is een Nederlander die op de internationale opsporingslijst van Interpol staat. Hij wordt gezocht voor ’ernstige misdaden’ in ons land. Dat stellen meerdere Dominicaanse media, op basis van informatie van de plaatselijke politieautoriteiten.