Louvre gooit de deuren ’s nachts open

PARIJS - Het Louvre in Parijs gooit de deuren binnenkort ook ’s nachts open, althans voor de grote Leonardo da Vinci-tentoonstelling. Het evenement is nog twee weken te bezoeken. Het Louvre heeft besloten om als grote finale de expositie toegankelijk te maken van vrijdagavond 21 tot en met maandagochtend 24 februari. Gratis bovendien, al moeten belangstellenden zich wel van tevoren melden voor een zogenoemd timeslot via internet.