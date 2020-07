Duitse politicus zet gasmasker op bij Holocaust-debat

Met spot in de ogen was de in marineblauw pak gestoken vertegenwoordiger van de ’Alternative für Deutschland’, volgens de geheime dienst een deels staatsgevaarlijke partij, naar de kansel gelopen. Thema van het parlementsdebat in München was ook de omgang met oorlogsmisdadigers van de nazi’s en hun graven. Het kwam Löw op een reprimande van de voorzitter te staan.

„Neemt u onmiddellijk dat masker af!”, tierde parlementsbaas Alexander Hold, een ex-marechaussee van de Bundespolizei. Löw deed alsof zijn neus bloedde. „U maakt onze Landdag belachelijk! Doe dat ding af, anders ontneem ik u het woord!” Applaus klonk. Maar opnieuw maakte Löw weinig aanstalten het masker af te doen. Hij zei slechts: „Dit is een gezichtsmasker ter bescherming van neus en mond. Die moeten we verplicht dragen.”

Corona

Maar de verwijzing naar het besmettelijke coronavirus pikte de voorzitter niet. In principe geldt de anderhalve meter afstand, en als dat niet lukt, in gesloten ruimtes, moet in winkels en openbare gebouwen een masker worden gedragen. Omdat de AfD-politici zich er niet aan hielden, en tevergeefs naar de rechter stapten, geldt het gebod ook voor hen.

De nationalistische partij wil af van de verantwoordelijkheid voor de Tweede Wereldoorlog. Partijnestor Alexander Gauland roemde de prestaties van Hitlers soldaten. En de dominante AfD-politici in Oost-Duitsland, Andreas Kalbitz in Brandenburg en Björn Höcke in Thüringen, staan bekend vanwege hun verleden in nationaal-socialistische kringen.