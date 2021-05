OM verwacht vijfde aanhouding voor vergismoord Nijmeegse klusjesman

Dat bleek dinsdag voor de rechtbank in Arnhem, tijdens de eerste openbare zitting tegen twee van de vier verdachten die op dit moment al wegens de moord vastzitten, de 31-jarige Jermaine M. uit Amsterdam en de 30-jarige Jovan B. (zonder bekende woonplaats). Afgelopen dinsdag werden ook nog een 20-jarige en 32-jarige Amsterdammer voor de vergismoord aangehouden.

In hoofd geschoten

Mehmet Kiliçsoy werd op 6 juli 2020 in Beuningen ’s morgens rond 08:30 uur in zijn hoofd en bovenlichaam geschoten vanuit een gestolen witte Volkswagen Transporter. Van Jermaine M. is DNA aangetroffen in deze auto.

Telefoonnummers die aan Jermaine M. als Jovan B. te linken zijn, hebben van Amsterdam naar Beuningen zendmasten aangestraald op en rond de liquidatiedag. Deels zijn die nummers ook te linken aan een liquidatiepoging bij een chaletpark in Tienhoven op 4 juni 2020. Ook in die zaak denkt het OM dat de verkeerde persoon beschoten is. In de Tienhovense zaak wordt de dinsdag opgepakte 32-jarige Amsterdammer verdacht.