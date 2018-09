AIVD: Nederlandse jihadvrouwen gevaarlijk

Volgens de inlichtingendienst zijn er in Nederland zo’n honderd vrouwen met jihad-sympathieën. Er zijn dus meer radicale moslimvrouwen binnen de landsgrenzen dan de circa tachtig vrouwen die zijn afgereisd naar het IS-kalifaat.

Dat het kalifaat instort, maakt het risico niet minder. „Nu IS vrouwen stimuleert om deel te nemen aan de strijd, kunnen vrouwen in Nederland hierdoor geïnspireerd raken en overgaan tot geweld”, schrijft de dienst. Vrouwen zijn in veel gevallen nog fanatieker dan mannen. Het ideaal van een militante sharia-staat blijft bij hen sterk leven.

Behoud gedachtegoed

Nederlandse vrouwen in IS-gebied kunnen inmiddels goed omgaan met wapens en bomgordels, aldus de AIVD. Als ze willen terugkeren uit Syrië zijn ze daarom veel gevaarlijker dan terugkeerders van een paar jaar geleden. „Vrouwen die er nu nog zijn, verblijven gemiddeld al drie jaar in Syrië of Irak. Deze vrouwen zijn langer blootgesteld aan het gedachtegoed en geweld, en hebben een internationaal jihadistisch netwerk opgebouwd. Een aanzienlijk deel zal na terugkomst hun jihadistisch gedachtegoed en connecties in meer of mindere mate behouden.”

Inmiddels zijn er zo’n tien moslima’s naar Nederland teruggekeerd. Bekend voorbeeld is Aïcha uit Maastricht, die in 2014 terugkeerde, geen gevangenisstraf kreeg en nog steeds radicaal is. Vorige week deed de rechter uitspraak in de zaak van Laura H., die daar haaks op staat. Laura had de islam afgezworen maar is toch veroordeeld tot gevangenisstraf.

Ruim de helft van de binnenlandse IS-sympathisantes is jonger dan 25, een op de vijf is zelfs jonger dan 20.