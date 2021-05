Beruchte ’cocaïnekoning’ opgepakt in Brazilië

De Italiaan Rocco Morabito wordt al meer dan 20 jaar gezocht voor drugssmokkel en andere mafiapraktijken maar werd gisteren uiteindelijk gearresteerd in het noorden van Brazilië. Eerder wist hij te ontsnappen uit een gevangenis in Uruguay. Ⓒ AFP

ROME - Met de arrestatie van Rocco Morabito in Brazilië is een absolute topman van de maffia ingerekend. Morabito stond, na de Siciliaan Matteo Messina Denaro, op de tweede plaats van de meest gezochte maffiabazen van Italië. Hij was de nummer één van de cocaïneimport van Zuid-Amerika naar Milaan, vanwaar de cocaïne werd verspreid over Europa.