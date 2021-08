Demonstratie Harskamp tegen komst Afghanen loopt uit de hand

Het protest begon rustig, maar rond 21.30 uur liep het uit de hand. De toen nog ongeveer 60 jongeren gaven geen gehoor aan herhaalde oproepen daar weg te gaan. Er ging een stapel autobanden in brand en er werd harde muziek gedraaid, aldus de woordvoerder. De politie heeft ze daarop uit het gebied weggejaagd en naar het dorp geleid. Het was in de omgeving even na 23.00 uur rustig, maar de politie stond er rond twaalven nog wel.

De betogers hebben spandoeken op het hek van het AZC opgehangen met de tekst ’weg ermee’. Ook schreeuwen de jongeren leuzen als ’eigen volk eerst’ en ’Harskamp is van ons’.

Ⓒ Persbureau Midden Nederland

Meer noodopvanglocaties

De noodopvanglocatie in Ede is dinsdag in gebruik genomen. Er zijn achthonderd bedden voor mensen uit Afghanistan, waar sinds ruim een week de Taliban aan de macht zijn.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) kondigde dinsdag aan de vierde noodopvang voor evacués uit Afghanistan te zullen openen in Nijmegen, in Heumensoord. Tot uiterlijk januari 2022 zijn daar 750 tot 1000 plaatsen. Eerder werden al drie andere noodopvanglocaties van Defensie in gebruik genomen, waaronder die in Ede. In totaal zijn zo’n 1100 Afghaanse evacués verdeeld over de Willem Lodewijk van Nassaukazerne in Zoutkamp, het Wallaardt Sacré Kamp bij Huis ter Heide en dus legerplaats Harskamp in Ede.

Het COA verwacht dat er nog meer noodopvanglocaties nodig zijn, omdat er naar verwachting 200 tot 400 vluchtelingen per dag zullen arriveren.