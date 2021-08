Demonstratie Harskamp tegen komst vluchtelingen uit Afghanistan: ’Weg ermee’

Volgens Omroep Gelderland zijn zo’n honderd betogers aanwezig.

Dinsdag aan het begin van de middag arriveerde de eerste bus met vluchtelingen in Legerplaats Harskamp in Harskamp (gemeente Ede). De legerplaats biedt onderdak aan achthonderd mensen en is ingezet toen maandag duidelijk werd dat de bestaande opvangplekken ontoereikend.

Volgens getuigen verloopt de demonstratie rustig, er wordt soms wel met vuurwerk gegooid.

Meer noodopvanglocaties

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) kondigde maandag de vierde noodopvang voor evacués uit Afghanistan te zullen openen in Nijmegen, in Heumensoord. Tot uiterlijk januari 2022 zijn daar 750 tot 1000 plaatsen. Eerder werden al drie andere noodopvanglocaties van Defensie in gebruik genomen, waaronder die in Ede. In totaal zijn zo’n 1100 Afghaanse evacués verdeeld over de Willem Lodewijk van Nassaukazerne in Zoutkamp, het Wallaardt Sacré Kamp bij Huis ter Heide en dus legerplaats Harskamp in Ede.

Het COA verwacht dat er nog meer noodopvanglocaties nodig zijn, omdat er naar verwachting 200 tot 400 vluchtelingen per dag zullen arriveren.