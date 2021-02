Hackers breken in bij Ku Klux Klan, adres en telefoonnummer frontman op straat

De anonieme techneuten plaatsten eigen content op de website van de zogeheten Patriotic Brigade Knights. Uitspraken als ‘Shabbat Shalom! Goodnight white pride’ passeerden de revue. Aan de Israëlische krant The Jerusalem Post, vertelden ze onderdeel te zijn van de Antifa-beweging en te opereren onder de naam Hayalim Almonim, wat ’anonieme soldaten’ in het Hebreeuws betekent.

De gelekte informatie van de zelfbenoemde patriotten bevatte onder meer de naam, het telefoonnummer en het adres van hun frontman. Daarnaast verstuurde Hayalim Almonim een link naar The Texas Public Seks Offender Registry, waarin duidelijk zou zijn geworden dat een meerderjarig lid van de groep zich heeft vergrepen aan een 14-jarig meisje.

Een van de hackers vertelde aan de BBC dat dit nog slechts het begin is. ,,We zullen niet stoppen voordat we de Klan hebben verslagen en een nekslag hebben uitgedeeld aan het fascisme in de Verenigde Staten. Fascistisch terrorisme zullen wij niet langer tolereren.”