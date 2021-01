Hoekstra: basisscholen in principe 8 februari weer open

De minister stelt na afloop van de ministerraad dat „alles op alles moet worden gezet” om ervoor te zorgen dat het basisonderwijs maandag over een week de deuren weer kan openen. „Dit onderwerp staat wat mij betreft bovenaan het lijstje.”

De adviezen van het Outbreak Management Team (OMT) neemt het kabinet ’heel serieus’, zegt Hoekstra. „Maar tegelijkertijd moet je ook meewegen welke schade er verder nog ontstaat, en een van de dingen waar ik me heel erg zorgen over maak is het effect dat dit heeft op jonge kinderen.”

Ook zijn collega Kaag (Ontwikkelingssamenwerking) maakt zich zorgen om het mentale welbevinden van kinderen en jongeren. Naast een toename in het aantal depressies en andere psychische problemen, werkt het thuisonderwijs lang niet voor iedereen, aldus Kaag. Ze vindt dat daar te weinig aandacht voor is geweest. „Die effecten moeten ook meegewogen worden.”

Coronaminister De Jonge sluit zich deels aan bij de opmerkingen van Hoekstra. Ook hij noemt de kans dat het basisonderwijs over een week open gaat ’heel groot’. „De belangrijkste reden dat dat nog niet zo is, is dat we niet weten hoe snel de nieuwe variant zich verspreidt onder kinderen.” Daar brengt het OMT in de komende dagen een advies over uit. „Als daar geen showstopper in te vinden is, dan is het inderdaad zo dat de scholen – althans het basisonderwijs – zo snel mogelijk weer open moeten.”

De Jonge is het niet eens met de constatering van Kaag dat er te weinig aandacht zou zijn voor de mentale toestand van kinderen. „Ik denk dat we die heel goed meewegen, maar dat laat onverlet dat maatregelen soms gewoon nodig zijn.”

