Haai doodt vrouw (21) bij Bahama's

Het slachtoffer, de 21-jarige Jordan Lindsay uit Californië, was op een snorkel-expeditie met haar familie in de buurt van Rose Island, aldus CNN. Rond twee uur 's middags ze werd aangevallen door drie haaien, vertelde plaatsvervangend commissaris Paul Rolle tegen het tv-station. Ze werd gebeten in haar armen, benen en billen. Haar rechterarm was afgebeten, zei hij.

Haar familie zag de tegemoetkomende haaien en probeerde haar te waarschuwen, maar Lindsay hoorde het niet op tijd, vertelde Rolle. Ze werd uit het water getrokken en naar een ziekenhuis in Nassau gebracht, waar ze dood werd verklaard.

De nabestaanden hebben een inzamelingspagina opgezet om 25.000 dollar bijeen te brengen voor de repatriëring van Jordan.