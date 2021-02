Belgische politie klaar voor koppige vakantieganger

Je zou het bijna vergeten, maar het is nog steeds niet de bedoeling niet-essentiële reizen te maken over Belgisch grondgebied. Ⓒ Hollandse Hoogte / Tobias Kleuver Media

BRUSSEL - De Belgische politie maakt zich op om mensen te onderscheppen die in de voorjaarsvakantie het verbod op onnodige reizen trotseren. Nederlanders die zich toch de grens over wagen of Belgen die in omgekeerde richting gaan, kunnen op fuiken en patrouilles stuiten. Vrijdag ontstond daardoor aan de Limburgse grens al een flinke file.