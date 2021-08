Domper na de zomervakantie: meerdere klassen zitten na één schooldag weer in quarantaine

„Het is heel vervelend”, erkent directeur Melchior Hendriks van OBS Lorentz School in Hilversum. Want een klas van zijn school zit na een dag onderwijs weer collectief thuis. Een leerling bleek toch corona onder de leden te hebben.

„Hij was maandag in de klas zonder klachten. Tijdens het avondeten kreeg hij koorts, waarna zijn ouders hem een zelftest hebben laten doen”, vertelt de directeur. De uitslag bleek positief, waarna de ouders de school inlichtten en de klas het nieuws kreeg dat zij deze week weer voor onderwijs achter de laptop of computer moeten kruipen. „Het onderwijs gaat digitaal door. Daar hebben we ons tijdens de vakantie op voorbereid en hadden we natuurlijk al ervaring mee.”

Roet in het eten

De klas uit Hilversum is niet de enige die weer thuis zit. Ook twee klassen van de Haarlemse Montesorischool moesten na de eerste schooldag alweer naar huis na positieve gevallen. De school was woensdag niet bereikbaar voor commentaar. Ook op andere scholen zou corona alweer roet in het eten hebben gegooid, terwijl alleen de scholen in de regio Noord weer begonnen zijn.

Tegelijk lijkt het te gaan om incidenten. Onderwijsbond AOb heeft geen regen aan meldingen gehad, zo laat een woordvoerder weten. Er zijn eerder opvallend veel zorgen over ventilatie. Het ministerie van Onderwijs en de Inspectie van het Onderwijs hebben geen beeld van het aantal naar huis gestuurde klassen. Dat wordt mogelijk later duidelijk.