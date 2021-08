Flinke domper voor Haarlemse school: twee klassen na één schooldag weer in quarantaine

Tijdens de eerste schooldag kregen kinderen coronaklachten. Al snel bleek dat drie leerlingen besmet waren. Dinsdag besloot de school in overleg met de GGD dat de klassen in quarantaine moeten. Opvallend is dat ouders hadden gezegd dat de kinderen van tevoren waren getest.

Bekijk ook: Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen iets afgenomen

Domper

„Het overviel ons compleet”, zegt directeur Armand van den Eeckhout tegen NH Nieuws. ,,Voor de kinderen, de ouders en het team is het een flinke domper. Om klassen in wat wij noemen de ’gouden weken’ van het schooljaar naar huis te moeten sturen is heel vervelend.”

De leerlingen mogen vijf dagen niet meer naar school. Vervolgens moeten ze een test bij de GGD doen. Als die negatief blijkt, mogen ze weer de schoolbanken in. „Dus als ze geluk hebben, zijn ze vanaf aanstaande maandag opnieuw weer van harte welkom op school”, aldus de directeur.