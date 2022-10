Premium Het beste van De Telegraaf

’Tegengas? Dan rekent de cancelcultuur met je af’ Woke domineert Dutch Design Week: ’Gehersenspoelde slachtoffers van absurdistische propaganda’

Door Marie-Thérèse Roosendaal Kopieer naar clipboard

De Brabantse Gerrie Penninx heeft het met haar kleindochter Jesse Engelhart naar haar zin op de designbeurs. Ⓒ Rias Immink

Eindhoven - Een bonte stoet daalt af naar de parkeergarage waar het gebeurt. Een jongmens m/v met ravenzwart aangezette lippen, een artistieke jongen met twee verschillend geruite broekspijpen, een extravagant koppel met Dame Edna-brillen, een schoolklas rad-kwebbelende Françaises. De mensheid is een lust voor het oog, daar in de Graduation Show van Dutch Design Week in Eindhoven. Binnen, op de kaal-betonnen parkeervakken, staan de installaties van de jongste generatie ontwerpers.