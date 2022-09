‘Waylon moest Jinek afzeggen van Bibi’

Hilversum ontwaakt uit een zomerslaap. In de minipodcast Strikt Privé blikken Evert Santegoeds en Jordi Versteegden vooruit op het nieuwe televisieseizoen. Voor welke programma’s wordt het erop of eronder? Prinses Amalia begint aan haar introductieweek op de universiteit in Amsterdam. Wat kunnen we verwachten van haar studietijd? En Glennis Grace kreeg zondag bakken kritiek over zich heen omdat ze spullen heeft uitgedeeld bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Onterecht, vindt Evert.

De podcast Strikt Privé is ook te beluisteren via Apple Podcasts, Google Podcasts of Spotify.

