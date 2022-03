Volt gaat Gündoğan uit fractie en partij zetten

In een mail aan de 13.000 leden van Volt – in handen van De Telegraaf – schrijft het partijbestuur dat Gündoğan de partij ’op onredelijke wijze benadeelt’. „Zij vaart daarbij volledig een eigen koers. Ze doet bijvoorbeeld aangiftes tegen degenen die een melding hebben gemaakt van grensoverschrijdend gedrag, en ze breidt deze aangiftes daarna uit. Ook schuift zij zonder enige afstemming aan bij het televisieprogramma Jinek.”

Donderdagavond vertelde Gündoğan bij Jinek dat zij van plan is om maandag terug te keren bij de Kamerfractie in Den Haag. Partijmedewerkers zouden eerder hebben laten weten dat zij zich massaal ziek melden als Gündoğan weer op de fractie zou verschijnen. Het partijbestuur maakt met de royering duidelijk dat Gündoğan niet meer welkom is.

Volt verwerpt vonnis

Daarmee verwerpt Volt het vonnis van de rechter. Gündoğan werd volgens de rechtbank in Amsterdam vorige maand ten onrechte uit de fractie gegooid. Volt betichtte Gündoğan van grensoverschrijdend gedrag, zoals tikken op de billen en verbale tirades. De rechtbank oordeelde echter dat de schorsing en de beëindiging van haar fractielidmaatschap onterecht waren en per direct moesten worden ingetrokken. De rechtbank raadde Volt en Gündoğan aan om in mediation te gaan.

Nu Volt in hoger beroep gaat tegen deze uitspraak, is het de vraag of Gündoğan tot aan het hoger beroep de toegang tot de Kamerfractie kan worden ontzegd. Mogelijk gaat Gündoğan voorlopig verder als zelfstandig Kamerlid.