WHO: meer onderzoek naar ’ontsnapping’ coronavirus uit lab

De WHO-leider komt met zijn oproep na de presentatie van bevindingen van een internationaal WHO-team dat in het Chinese Wuhan onderzoek deed naar de oorsprong van het coronavirus. In deze metropool was bijna 1,5 jaar geleden het virus opgedoken, waarna het zich over praktisch heel de wereld verspreidde.

De WHO-experts, onder wie de Nederlandse viroloog Marion Koopmans, vinden het waarschijnlijk dat het virus van een vleermuis naar een ander dier en vandaar naar de mens is overgegaan. Ze sluiten vrijwel uit dat het in een laboratorium in Wuhan per ongeluk is overgesprongen, staat in het WHO-rapport dat eerder deze week al uitlekte. „Hoewel het team heeft geconcludeerd dat een laboratoriumlek de minst waarschijnlijke hypothese is, vereist dit verder onderzoek, mogelijk met extra missies waarbij gespecialiseerde experts betrokken zijn, die ik bereid ben in te zetten”, zei Tedros.

Het hoofd van de WHO bekritiseerde verder de beperkte toegang die het team tot Chinese gegevens had. De deskundigen zelf hadden al laten weten dat ze in Wuhan niet voldoende vrij hebben kunnen werken. Tedros zegt te verwachten dat toekomstige samenwerking tussen Peking en het team beter verloopt. „Tijdiger en uitgebreider”, aldus de WHO-baas.