’Duitse antivax-verpleegster vult spuiten met zoutoplossing in plaats van coronavaccin: zo’n 8600 mensen getroffen’

De vrouw heeft naar verluidt tussen maart en april van dit jaar de inhoud van de vaccins verwisseld in het inentingscentrum in Roffhausen. Volgens een raadslid van de regio zouden zo’n 8600 mensen de dupe zijn geworden van de wisseltruc.

„Vandaag had ik de trieste taak om ongeveer 8600 mensen die mogelijk zijn getroffen, te informeren dat het niet kan worden uitgesloten dat zij bij hun vaccinatieafspraak een zoutoplossing hebben gekregen in plaats van hun vaccinatie. Voor uw gemoedsrust raden wij mensen aan een extra vaccinatie te halen”, zei het raadslid dinsdag. „In deze situatie is het belangrijk dat iedereen die mogelijk getroffen is, een inhaalvaccinatie krijgt aangeboden. Dit is de enige manier om volledige vaccinatiebescherming te garanderen”, voegt Matthias Pultz, het hoofd van de gezondheidsdienst van de deelstaat Nedersaksen, daaraan toe.

De zorgmedewerkster was verantwoordelijk voor de preparatie van de spuiten en het toedienen van de vaccinaties. De politie heeft vastgesteld dat de betrokken verpleegster ’gemotiveerd was om zich tegen de vaccinaties te verzetten’. Dat meldt CNN.

Beperkingen

Dinsdag kondigden de zestien deelstaten en federale regering in ons buurland aan dat niet-gevaccineerde mensen te maken zullen krijgen met beperkingen. „Het gevaar dreigt dat we vooral te maken krijgen met een pandemie van niet-ingeënte personen”, zo verwoordde de Beierse premier Söder de verlenging van de noodtoestand.

De gratis tests op elke straathoek in de Bondsrepubliek verdwijnen begin oktober. „We testen als wereldkampioenen”, meent het conservatieve boegbeeld Söder. Maar de christen-democraat vindt dat de belastingbetaler niet moet opdraaien voor niet-ingeënte personen. En, zowel dreigend als een hart onder de riem stekend: „Er zal geen lockdown meer komen voor gevaccineerde personen.”