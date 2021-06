Nikkei sluit lager ondanks meevallende krimp economie Japan

-

Uit cijfers van de overheid bleek dat de Japanse economie in het eerste kwartaal met 3,9 procent is gekrompen. Bij een eerdere schatting werd nog uitgegaan van een krimp van 5,1 procent. Economen hadden gerekend op een krimp van 4,8 procent. De toonaangevende Nikkei in Tokio ging uiteindelijk 0,2 procent lager de dag uit op 28.963,56 punten. Stevige koersverliezen onder zwaargewichten als techinvesteerder SoftBank en fabrikant van airconditioners Daikin Industries hielden de hoofdindex in de min.

De handel in het aandeel van de Japanse farmaceut Eisai lag stil vanwege het bereiken van de toegestane dagelijkse stijgingslimiet van zo'n 19 procent. Beleggers reageerden enthousiast op het nieuws dat het middel tegen de ziekte van Alzheimer van Eisai en zijn Amerikaanse partner Biogen is goedgekeurd voor gebruik in de VS. Biogen steeg maandag op Wall Street al bijna 40 procent in waarde.

De Chinese aandelenbeurzen gingen licht omlaag. De beursgraadmeter in Shanghai noteerde tussentijds 0,8 procent lager en de Hang Seng-index in Hongkong verloor 0,3 procent. De Kospi in Seoul daalde 0,1 procent en de Australische All Ordinaries in Sydney won 0,2 procent.

(ANP Redactie AFN/Economie, email economie(at)anp.nl, +31 20 560 6070)