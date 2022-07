Peter R. de Vries geëerd met monument op het Leidseplein

Het Leidseplein is gekozen omdat daar de oude studio van RTL Boulevard zit en omdat het in de buurt van de plek is waar de misdaadverslaggever precies een jaar geleden werd neergeschoten, vertelde zijn dochter Kelly de Vries in RTL Boulevard. Burgemeester Femke Halsema zegt in het RTL 4-programma dat ze het bijzonder aan de familie vindt dat het monument niet alleen moet gaan om de persoon, „maar om het gedachtegoed, zijn eigenzinnigheid, zijn dwarsheid, zijn gevoel voor rechtvaardigheid.”

De gemeente roept mensen op mee te denken over het monument. Tot en met 17 juli kan er via de website van de gemeente een woord worden ingestuurd dat mensen vinden passen bij De Vries. Vijf kunstenaars zijn gevraagd om met de ingezonden woorden als inspiratie hun visie op het monument te delen. Het is nog niet bekend wanneer het monument er gaat komen.

Woensdag is ook bekendgemaakt dat Stichting de Gouden Tip verdergaat als de Peter R. de Vries Foundation. De naamsverandering is gedaan „als eerbetoon aan de meest bijzondere misdaadverslaggever die ons land heeft gekend en ter voortzetting van zijn gedachtegoed”, schrijft de stichting op haar website.

De Vries richtte de stichting vlak voor zijn dood op om geld op te halen voor de gouden tip in de verdwijningszaak van de in 1993 verdwenen Tanja Groen. Hoewel meer dan een miljoen euro werd opgehaald, is de zaak nog altijd niet opgelost. De Peter R. de Vries Foundation zal zich dit jaar inzetten voor het oplossen van drie andere onopgeloste zaken.