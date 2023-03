Buitenlandse media spreken van ’historische monsterzege’ van protestboeren

„Historisch en ongezien”, noemt VRT Nieuws de overwinning van de „boerenpartij.” VRT-journalist Jeroen Reygaert volgde in Den Haag de verkiezingen. „Het is eigenlijk niet zo moeilijk: iedereen verliest en de BBB is de uitgesproken, historische winnaar van de Nederlandse verkiezingen”, analyseert hij.

Volgens persbureau Reuters boekt de ’boerenprotestpartij’ een ’ruime verkiezingsoverwinning’ die de ’Eerste Kamer wakker zal schudden’. „De snelle opkomst van BBB is een grote klap voor de regeringscoalitie van Rutte en zaait twijfel over het doel om de stikstofuitstoot op boerderijen drastisch te verminderen, het probleem waarvoor BBB in 2019 is opgericht.”

’Crisissfeer’

De Morgen spreekt van een „monsterzege” van BBB, die de regering van premier Rutte in „een crisissfeer” brengt. Dat Ruttes VVD standhoudt, is „een magere troost”, aldus de krant.

„Boerenpartij slaat iedereen met verstomming”, kopt De Standaard. De Belgische krant schrijft dat de uitslagen de regeringspartijen „midscheeps” raken. Veel kiezers vinden dat het stikstofbeleid, de energietransitie en de woningnood op een andere manier moeten worden aangepakt. De BBB van Caroline van der Plas brengt volgens hen „het gezonde boerenverstand” weer terug in de politiek.

De Rheinische Post noemt de winst van de „rechts-populistische BoerBurgerBeweging” een nederlaag voor de regering die de stabiliteit van de coalitie bedreigt.

Het Duitse persbureau dpa stelt dat de „woede van de kiezers” het kabinet van Mark Rutte „een dramatische afstraffing” heeft gegeven. Volgens het persbureau is de stabiliteit van de regering in gevaar.