Man duwt vrouw (20) in Wilp van fiets en bedreigt haar met wapen, politie zoekt getuigen

De vrouw fietste in Wilp over het viaduct aan de Ardeweg in de richting van de Kar toen ineens een auto voor haar stopte. De bestuurder van de auto duwde de jonge vrouw in de berm, en bedreigde haar met een wapen dat op een vuurwapen leek.

Uiteindelijk wist de vrouw weg te komen. Van tegemoetkomende fietsers kreeg ze hulp. Ze heeft geen verwondingen opgelopen.

Tekst gaat verder onder de tweet.

Stekels

Agenten zijn na de melding direct ter plaatse gekomen, maar het voertuig en de man waren spoorloos verdwenen. De politie is een onderzoek gestart en roept getuigen op om zich te melden.

De bestuurder is een man van ongeveer 50 jaar oud met een lichte huidskleur en donkerbruin haar met stekels. De man heeft een slank postuur en is ongeveer 1,75 meter lang. Hij droeg een zonnebril met geel/groene glazen, hij had een donker T-shirt met korte mouwen en een zwarte lange broek aan.

Na het incident is de man weggereden in de richting van de Sluinerweg.