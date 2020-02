’Let maar op: Amsterdam zal zich moeten schamen’

De Bocht in de Herengracht in Amsterdam, weergegeven door Jan de Beijer (1703-1780), stond symbool voor de Hollandse welvaart. Ⓒ Jan de Beijer Rembrandthuis

Amsterdam zet een stap richting excuses voor het slavernijverleden. Het college stelt onderzoek in naar de rol van de stad in de slavenhandel. Gezien de deadline in juni en de samenstelling van de commissie, verwacht Sebastien Valkenberg dat er straks maar één conclusie mogelijk is.