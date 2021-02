Treinverkeer komt langzaam weer op gang

Binnenland

LIVE | Reddingsbrigade: schaats niet te snel op bevroren open water

Het verkeer had dinsdagochtend volgens de ANWB minder last van gladheid dan de afgelopen dagen. De snelwegen zijn grotendeels sneeuwvrij. Toch is het nog wel druk bij de Wegenwacht. „Het gaat vooral om vastgevroren portieren en handremmen of problemen met accu’s”, aldus een woordvoerder.