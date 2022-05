Werkstraf voor met de dood bedreigen John van den Heuvel

De politierechter in Haarlem ging in zijn veroordeling niet mee met de eis van de officier van justitie. Die had in zijn eis om een celstraf van twee maanden gevraagd, waarvan een maand voorwaardelijk. Dit omdat K. zich er bij het opnemen van de video bewust van moet zijn geweest dat het filmpje bij Van den Heuvel terecht zou komen, ook al heeft hij het niet zelf verstuurd. Wel legde de rechter K. een contactverbod van drie jaar op, zoals geëist.

Advocaat Yehudi Moszkowicz vroeg in zijn pleidooi om vrijspraak voor K. Hij stelde dat het nooit de bedoeling is geweest om het filmpje te versturen. Bovendien zou de uitspraak over de gatenkaas volgens de advocaat ook niet als doodsbedreiging te hoeven worden gezien. Er zou bijvoorbeeld sprake kunnen zijn van een „masker waarop een gatenkaas staat afgebeeld.” Dat het wel als dreigend is ervaren door Van den Heuvel zou zijn eigen interpretatie zijn. De rechter ging daar niet in mee.

De verdachte uit Heemstede werd in oktober 2020 ook al eens aangeklaagd voor het bedreigen van Van den Heuvel. Hij kon toen niet worden vervolgd omdat de rechtbank in Haarlem het OM niet-ontvankelijk verklaarde wegens een vormfout. De zaak hing toen samen met een uitzending van het RTL-programma Ontvoerd dat aandacht had besteed aan het door K. meenemen van zijn kinderen naar Turkije.