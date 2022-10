Premium Het beste van De Telegraaf

Cel voor vrouw die acht dode chihuahua’s in vriezer bewaarde

Door Mascha de Jong Kopieer naar clipboard

Mieke T. stuurde naar haar kennissen bidprentjes van haar hondjes. Ze loog echter toen haar werd gevraagd waar de hondjes waren. Ⓒ De Telegraaf

Amsterdam - De 43-jarige Mieke T. moet een week de gevangenis in voor het doden van haar acht chihuahua’s. De diertjes werden in augustus vorig jaar in haar vriezer gevonden. De politierechter veroordeelde haar bij verstek, nadat zij drie keer op rij niet kwam opdagen in de rechtbank van Amsterdam.