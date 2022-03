Aantal ziekenhuispatiënten met corona licht gestegen

ZEIST - Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is van woensdag op donderdag met 28 licht gestegen. Er liggen nu 1658 patiënten in het ziekenhuis die besmet zijn met het coronavirus. Voor de vijfde dag op rij is het aantal opgenomen coronapatiënten omhooggegaan, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).