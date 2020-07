Hoogste aantal besmettingen sinds anderhalve maand

Dat blijkt uit het coronadashboard van de Rijksoverheid. Een dag eerder werden nog 137 besmettingen gemeld.

In Rotterdam en omstreken vertoont het aantal coronabesmettingen een grillig karakter met een nieuwe stijging naar 64 gevallen op zondag. Zaterdag werden in het Rijnmondgebied nog 29 mensen positief getest en dat was een daling ten opzichte van vrijdag (58 besmettingen), zo valt af te leiden uit het coronadashboard van de Rijksoverheid. Afgelopen donderdag waren dat er in de Rotterdamse regio 48 en woensdag 35.

Omgerekend naar het aantal inwoners zijn in Rotterdam-Rijnmond zaterdag 4,8 mensen per 100.000 inwoners positief getest. Die regio vormt de grootste besmettingshaard, komt naar voren uit regionale vergelijkingen.

In Hollands Midden, waarin Hillegom ligt waar vorige week een plaatselijke uitbraak was, zijn 14 nieuwe besmettingen vastgesteld. Omgerekend naar het aantal inwoners zijn in Hollands Midden 1,7 mensen per 100.000 positief getest. Zaterdag waren dat nog 0,9 mensen op de 100.000.

In Amsterdam en omstreken is het aantal positief geteste mensen (29) ietsje gestegen. Op de 100.000 inwoners zijn hier 2,7 mensen positief getest. Zaterdag waren dit nog 2,1 mensen.

Ziekenhuisopnames

Landelijk stijgt het aantal besmettingen sinds 6 juli jongstleden, maar dat leidde tot nu toe nog niet tot meer ziekenhuisopnames.

„Het aantal Covid-patiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is momenteel lager dan op enig moment in de afgelopen maanden.” Dat zegt voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. Als het aantal nieuwe infecties niet verder stijgt, zal het aantal ziekenhuisopnames volgens Kuipers beperkt blijven.

Op de intensivecareafdelingen van ziekenhuizen verblijven 16 coronapatiënten, 2 minder dan zaterdag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Op de ic’s liggen nu 568 andere patiënten, 28 minder dan zaterdag. Het aantal ziekenhuisopnames in verband met Covid-19 buiten de ic is zondag met 24 afgenomen tot 67, aldus het centrum zondag.

De stijging van het aantal coronabesmettingen kan betekenen dat ook het aantal ziekenhuisopnames en het aantal sterfgevallen na verloop van tijd zullen stijgen.