GGD-baas: ’waterbedeffect’ voorkomen bij regionale coronaregels

Sjaak de Gouw, directeur publieke gezondheid GGD, waarschuwt dat gemeenten coronaregels goed moeten overleggen. Ⓒ Hollandse Hoogte / Phil Nijhuis

HILVERSUM - Alle regio’s in Nederland moeten hun coronamaatregelen op elkaar afstemmen. Dat zegt Sjaak de Gouw, directeur Publieke Gezondheid bij de GGD Hollands Midden, vrijdag in het programma Spraakmakers op NPO Radio 1. In veel regio’s lopen de aantallen besmettingen op tot boven de signaalwaarde, de grens waarbij alarmbellen afgaan. „Als je in die twintig regio’s iets zou doen, is het heel onlogisch om het in vijf regio’s niet te doen”, aldus De Gouw.