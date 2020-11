Analyse-unit onmisbaar bij uitvechten conflicten in cyberspace

Robert Jensen Ⓒ De Jensen Show

Den Haag - Robert Jensen in de gaten gehouden door het leger. En grote hoeveelheden data die in een defensiesysteem worden ingevoerd om te kunnen voorspellen welke maatschappelijke onrust de coronacrisis zal veroorzaken. Het klinkt alarmerend en in strijd met het beginsel dat de krijgsmacht niet tegen de eigen bevolking moet worden ingezet. Maar is dat ook zo?