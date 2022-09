Stewards gewond bij geweld na wedstrijd FC Den Bosch - TOP Oss

Binnenland

Man in Amsterdam extreem zwaar mishandeld en beroofd, advocaat ontkent betrokkenheid Lil Kleine

Een man is in de nacht van donderdag op vrijdag op de Blauwbrug in Amsterdam extreem zwaar mishandeld en beroofd, meldt de politie. Hij is meerdere keren tegen zijn hoofd geslagen en geschopt en hierdoor zwaargewond geraakt. Vervolgens is hij beroofd van zijn tas en horloge.