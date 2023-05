Onderwijsinspectie: taal- en rekenniveau van Nederlandse leerlingen is ’zorgwekkend’

Al jaren bericht de Onderwijsinspectie in haar invloedrijke rapport ’De Staat van het Onderwijs’ over een dalend niveau van de basisvaardigheden; en ook dit jaar noemt de inspectie ’het algemene beeld zorgwekkend’. In het basisonderwijs is de leesvaardigheid gedaald ten opzichte van tien jaar geleden. Bij rekenen heeft slechts vier op de tien leerlingen het streefniveau gehaald wanneer ze doorstromen naar de middelbare school.

In het voortgezet onderwijs blijven achterstanden vaak bestaan of worden ze zelfs groter. Op het vmbo heeft een derde van de basis- en kaderleerlingen in leerjaar 3 niet het niveau leesvaardigheid dat ze horen te hebben aan het einde van de basisschool.

Onvoldoende voor Nederlands

De daling in taal- en rekenvaardigheid, die ten dele te maken heeft met de coronapandemie, speelt ook op de havo en het vwo, schetst de inspectie. Een vijfde van de leerlingen behaalde vorig jaar een diploma ondanks een onvoldoende voor het centraal examen Nederlands. Ze komen terecht in het hoger onderwijs ’zonder een voldoende vaardigheidsniveau voor Nederlands’.

Een andere opvallende bevinding: bijna vijftien procent van mbo 2-studenten die een diploma haalden, hebben volgens de inspectie niet het niveau Nederlands om ’maatschappelijk te kunnen functioneren’. Meer dan 5500 studenten stroomden ’onvoldoende geletterd’ het onderwijs uit.

Ook lichtpunten

Er zijn ook ’lichtpunten’, zoals de inhaalslag die basisschoolleerlingen met de grootste achterstanden in de basisvaardigheden hebben weten te maken. „De Inspectie signaleert lichtpunten, die koesteren we. Daarmee zijn we nog niet tevreden, we willen het tij verder keren. Dat is precies wat we doen, samen met iedereen in en rond het onderwijs”, reageert onderwijsminister Dennis Wiersma op het rapport.

Dit jaar stelt de Onderwijsinspectie expliciet dat bestuurders en schoolleiders bepaalde zaken (veel) beter kunnen doen. Bestuurders vertellen de inspectie weliswaar dat ze de basisvaardigheden van leerlingen willen verbeteren, maar hoe dat precies moet gebeuren, blijkt vaak onduidelijk. „Op de helft van de scholen zijn de resultaten voor taal en rekenen geen onderwerp van gesprek met het bestuur.”

Eén op vijf onvoldoende

Bij 10 van de 48 onderzochte schoolbesturen beoordeelt de inspectie de sturing op onderwijskwaliteit als onvoldoende. Er is geen of slecht zicht op de kwaliteit van de lessen en de gestelde doelen corresponderen vaak met de minimumeisen van de inspectie. In de bovenbouw van de middelbare school is vaak onbekend of leerlingen de school verlaten met het gewenste niveau in taal en rekenen. „De gesprekken met de scholen bevestigen dat de doelen veelal algemeen van aard zijn, bijvoorbeeld: zoveel mogelijk leerlingen het diploma laten behalen.”

De afgelopen jaren werden vele extra miljarden naar het onderwijs gestuurd om corona-achterstanden in te halen. Vaak bleef onduidelijk waar dat geld precies aan is uitgegeven en veel scholen hebben een deel van het geld nog steeds op de bankrekening staan.

Minister: meer geld investeren

Onderwijsminister Wiersma is met zijn ’masterplan basisvaardigheden’ van plan structureel nog meer geld te investeren. Scholen hebben doorgaans veel vrijheid in hoe ze dat geld mogen uitgeven. De inspectie noteert dat het ’interne toezicht op doelmatige besteding vaak beter moet’.

Het lerarentekort loopt nog steeds op en de Inspectie maakt zich zorgen over het niveau van nieuwe leraren. „Sommige beginnende leraren in het basisonderwijs geven ook zelf aan niet voldoende kennis en vaardigheden te hebben om taal en rekenen duidelijk uit te kunnen leggen.” Enerzijds wil de Onderwijsinspectie meer aandacht voor het curriculum van de lerarenopleidingen, anderzijds kan de begeleiding van jonge leraren door hun werkgever ook beter. Minister Wiersma zegt ’alle registers open te trekken om voldoende, goede en gemotiveerde leraren voor de klas te hebben’.