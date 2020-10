Rutte naar Kamer voor uitleg, ook Kuipers en Van Dissel aan het woord

Premier Mark Rutte en Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (CDA) tijdens een persmoment over het coronavirus. Ⓒ ANP

DEN HAAG - Een dag nadat premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge hadden gezegd dat de gedeeltelijke lockdown nog tot in december gaat voortduren, gaan beide bewindslieden in debat met de Tweede Kamer over de aanpak van de coronacrisis.