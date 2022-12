Premium Het beste van De Telegraaf

OORLOG IN OEKRAÏNE Alles wat Oekraïens is, wordt gewist: de ’russificatie’ van geannexeerde gebieden lijkt bijna voltooid

Door Peter Mijlemans

Poetin en de door Moskou aangeduide leiders van de bezette gebieden in Oekraïne. Ⓒ AFP

Marioepol - De russificatie van de bezette gebieden in Oekraïne lijkt haar eindfase in te gaan. Lokale autoriteiten hebben de opdracht gekregen privé-eigendommen over te nemen. Bedrijven worden genationaliseerd, woningen en appartementsblokken geconfisqueerd. Voor wie gevlucht is, is geen plaats meer. En wie tegenspartelt, moet vertrekken.